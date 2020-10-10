Haber Giriş: Kaynak: AA
Meteorolojiden 2 kente sağanak uyarısı
Yağışlı hava yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Samsun ve Ordu çevrelerinde de sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.
Samsun ve Ordu çevrelerinde sağanak tahmin ediliyor.
Etiketler: sağanak Meteoroloji Genel MüdürlüğüSon Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 13:51
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