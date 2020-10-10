Yukarıçiyanlı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yönlendirildi.

Ekipler, havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle yangının büyümesini engelledi.

Jandarma 2 aileyi kurtardı

Yangın bölgesine yakın evler de tedbir amaçlı tahliye ediliyor. Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2 aileyi kurtardı. Ayrıca 2 büyükbaş hayvan da alevler arasından ekiplerce çıkarıldı.

Yangın kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Karacabey, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Kahramanmaraş Andırın ve Osmaniye Kadirli ilçelerimizde çıkan orman yangınları, ekiplerimizin gayretli çalışmaları neticesinde kontrol altına alındı. Fedakarca çalışan mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum."