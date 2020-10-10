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Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma: Ankara yönü 32 gün kapalı kalacak
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesiminde, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması nedeniyle 32 gün ulaşıma kapatılacak.
Karayolları Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezinden alınan bilgiye göre, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması gerçekleştirilecek.
Bu nedenle 12 Ekim tarihinden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi ulaşıma kapanacak.
Çalışmalar 12 Kasım'da tamamlanacak
Güzergahtan geçecek sürücüler, Kaynaşlı Gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek. D-100 Kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüler, Anadolu Otoyolu'na Abant kavşağından giriş yapacak.
Çalışmaların 12 Kasım'da tamamlanmasının ardından, yol yeniden ulaşıma açılacak.
Etiketler: bolu dağı tüneli Bolu anadolu otoyoluSon Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 18:30
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