Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Şehit Muhtar Mahallesi'nde bir kişinin köpeğe şiddet uyguladığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Sokak üzerinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, olayı İran uyruklu Seyed M'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

İfadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul eden şüpheli, köpeğin arkadaşına ait olduğunu, bir anlık kızgınlıkla böyle bir olayın meydana geldiğini söyledi.

Köpeğin sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken, şüpheliye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek" maddesince 947 lira idari para cezası uygulandı.

