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Türkiye
AA 07.07.2025 13:16

Hatay'daki orman yangınıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 Temmuz'da çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Hatay'daki orman yangınıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karakese Mahallesi Kırmızıburun mevkisinde 4 Temmuz'da başlayan ve ertesi gün kontrol altına alınan yangının ardından jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Olay saatinde yangın bölgesine girip çıktığı ve şüpheli hareketler sergilediği belirlenen S.K. (27) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dörtyol ilçesi Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda 4 Temmuz'da çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyümüş, Dörtyol ilçesinde 8, Payas ilçesinde de 3 yerleşim birimi tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ertesi gün kontrol altına alınmıştı.

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