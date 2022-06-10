Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 08:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'daki antrepo yangını sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda dün çıkan yangın sürüyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Dün sabah erken saatlerde, Karaağaç ve Nardüzü mahalleleri sınırındaki antrepoda çıkan yangın devam ediyor.
Antreponun içinde pamuk, kereste ve plastik ham madde bulunuyor.
Sabahın ilk ışıklarıyla alevleri söndürme çalışmalarına karadan başlayan ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Havadan müdahaleye ara verilmişti
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü'nün helikopteriyle yangına dün havadan ve karadan müdahale edilmişti.
Ekipler, havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara vermişti.
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