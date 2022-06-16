Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatılmasına imkan sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
İlçe merkezindeki 8 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, K.K.G, A.Y, E.B, E.K.Y, B.O. ve D.F.A'yı gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde, bahis oynatmada kullanıldığı değerlendirilen 6 bilgisayar ile hafıza kartları ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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