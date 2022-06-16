Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde, Tekirdağ yönüne seyir halindeki yakıt tankerinin henüz bilinmeyen nedenle yolda durması üzerine tır, yolcu otobüsü ile 2 askeri aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve polis trafik ekipleri sevk edildi.

Otobüste bulunan 1 muavin ile 5 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan 2'si ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.