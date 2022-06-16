Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silivri-Tekirdağ yolunda zincirleme kaza: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Silivri-Tekirdağ yolunda aynı yönde giden yakıt tankeri, tır, yolcu otobüsü ve 2 askeri kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.
Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde, Tekirdağ yönüne seyir halindeki yakıt tankerinin henüz bilinmeyen nedenle yolda durması üzerine tır, yolcu otobüsü ile 2 askeri aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve polis trafik ekipleri sevk edildi.
Otobüste bulunan 1 muavin ile 5 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan 2'si ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
Son Haberler
- 16:31
- 16:28
- 16:24
- 16:20
- 16:21
Sıradaki Haber
Sarıyer'de İETT otobüsü kaza yaptı: 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz