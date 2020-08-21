Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Güzelyurt Mahallesi'nde C.A'nın kullandığı traktör, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.
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