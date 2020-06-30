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Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki bir evde tarihi eser niteliği taşıyan objeler bulunduğu bilgisini aldı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Grekçe yazılı kitap, fil dişi, 3 sikke ve 2 heykel ele geçirdi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, yabancı uyruklu A.K, T.A. ve A.S'yi gözaltına aldı.
Etiketler: hatay tarihi eser tarihi eser kaçakçılığıSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 15:38
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