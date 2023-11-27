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Türkiye
AA 27.11.2023 09:47

Hatay'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın İskenderun ilçesi sahilinde, sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Hatay'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İskenderun ilçesinde dün başlayan ve gece saatlerinde de etkisini sürdüren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taşması sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.

İskenderun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
İskenderun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Bazı binaların zemin katlarındaki evleri ve iş yerlerini de su bastı, bazı araçlar da yollarda mahsur kaldı.

Sabah saatlerinde iş yerlerine giden esnaf, dükkanlarındaki suyu tahliye etmeye çalıştı ve temizlik yaptı.

AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri su baskını yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

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Hatay Fırtına Sağanak
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