Hatay'da sağanak sele dönüştü: 3 kişi hayatını kaybetti

İlçede öğleden sonra başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı.

Yağışlar nedeniyle göçük meydana geldi

Sağanak nedeniyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişinin kurtarıldığı enkazda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Samandağ'da köprü çöktü

Sel nedeniyle Antakya-Samandağ kara yolundaki köprü çöktü. Öte yandan evlerin giriş katlarını su basarken, Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi.

Ekipler, su baskınlarının yaşandığı noktalarda ve çöken köprünün onarımı için çalışma başlattı.

Defne-Samandağ çevre yolu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolda çökme meydana geldi.

Bu sırada seyir halindeki Nedim Habeşoğlu idaresindeki otomobil, yağış nedeniyle görüşünü kaybederek yolun kenarındaki dere yatağına düştü.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücüsü Habeşoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Habeşoğlu'nun cenazesi, Defne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İstinat duvarı çöktü, 5 araç hasar gördü

Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde ise sağanak nedeniyle bir yolun istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle 5 araç hasar gördü.

Öte yandan ilçede, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı, evlerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

"1044 ihbar aldık, 1200 personelle müdahale ediyoruz"

Vali Mustafa Masatlı, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı basın açıklamada, dün 11.00'de başlayan yağışın 17.00 itibarıyla şiddetini arttırdığını söyledi.

Yağış öncesinde "sarı kod" alarmıyla Valilik koordinasyonuyla ilgili kurumların toplandığını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"İlimize meteorolojiden almış olduğumuz verilerin çok üzerinde bir yağış düşmüştür. İlimize düşen yağış miktarı metrekareye 157,2 kilogramdır. Bu da aşırı yağışların olduğunu göstermektedir. Bu zamana kadar 1044 ihbar almış durumdayız, ilgili afet gruplarımız ihbarlara şu an itibarıyla 374 ekip, 498 araç ve 1200 personelle müdahale etmektedir. Yağışların bugün kuvvetini azaltarak aralıklı ve zaman zaman da sağanak şeklinde devam edeceğini öngörüyoruz. İlgili ekiplerimiz herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması bakımından dün 17.00 itibarıyla sahadadır. Şu an bizler de sahadan döndük ve hasar, zarar tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz."

2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı

Masatlı, sağanak nedeniyle merkez Antakya ilçesinde çöken evdeki 15 yaşında bir vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Defne ilçesinde ise bir sürücünün vefat ettiğini hatırlatan Masatlı, "Yağışlar dolayısıyla 12 yaralımız vardır, bunlardan birisi kırmızı kod, diğer 11'i de sarı koddur." dedi.

Masatlı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Sağanak nedeniyle Samandağ, Defne, Antakya, Kumlu ve Altınöz ilçelerinde de tarımsal hasarların söz konusu olduğunu kaydeden Masatlı, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün yapmış olduğu tespitler sonucu 29 bin dekar sahada hasar vardır. Diğer yandan 100 bin fidanda hasar oluşmuştur. Yaklaşık 10 bin 500 kanatlı hayvanımız, 80 büyükbaş ve diğer taraftan da 43 küçükbaş hayvan telef olmuştur. Bunun yanında 200 arılık kovan da maalesef bu yağışlardan dolayı telef olmuştur."

Vali Masatlı, ekiplerin şu an itibarıyla tarım arazilerinin tamamında çalışmalara devam ettiğini belirtti.

"Tüm kurumlarımızla sahadayız"

Ekip olarak, sorun yaşanan alanlar başta olmak üzere tüm sahada çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Masatlı, "Barınmayla ilgili sorun yaşayan vatandaşlarımıza başta Kredi Yurtlar Kurumumuz olmak üzere diğer barınma alanlarına alıyoruz. Onun yanında iaşeyle ilgili gerek AFAD'ımız, gerekse sivil toplum kuruluşlarımız, sahada vatandaşlarımızın iaşe hizmetlerini şu an itibarıyla görüyorlar, tüm kurumlarımızla sahadayız." ifadesini kullandı.

Samandağ'da tüm okullarda, Antakya'da 5 okulda eğitime ara verildi

Bazı ilçelerin yağıştan daha fazla etkilendiğine dikkati çeken Masatlı, bunlardan birinin Samandağ olduğunu ifade etti.

Masatlı, Samandağ ilçesinde tüm okullarda ve Antakya ilçesinde ise muhtelif bölgelerdeki 5 okulda eğitime bugün ara verdiklerini kaydetti.

Kayıp 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu

Samandağ ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı araçlar Çevlik Sahili'ne sürüklendi.

Valilikten yapılan açıklamada, dünden bu yana etkili olan sağanakta sele kapılan 2 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Kayıp kişilerden 62 yaşındaki Ş.K.'nın Tekebaşı Mahallesi'nde cansız bedenine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, kayıp olan diğer kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Sele kapılan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşılması sonucu sağanakta hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.