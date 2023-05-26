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Türkiye
AA 26.05.2023 15:44

Hatay'da prefabrik iş yerleri hak sahiplerine teslim edildi

Depremlerden etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yapımı tamamlanan 96 prefabrik iş yeri hak sahiplerine verildi.

Hatay'da prefabrik iş yerleri hak sahiplerine teslim edildi
[Fotograf: AA]

Narlıca Mahallesi'nde, Konya Büyükşehir Belediyesi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi ve Konya Ticaret Odası işbirliğinde yapımına başlanan iş yerlerinde çalışmalar tamamlandı.

Hatay'da koordinatör vali olarak görev yapan Osman Kaymak, kurayla belirlenen 96 esnafa yeni iş yerlerinin anahtarını teslim etti.

Hatay'da prefabrik iş yerleri hak sahiplerine teslim edildi

İl genelinde 3 bin 800 iş yeri yapılması için çalışma gerçekleştirildiğini belirten Kaymak, bunlardan 2 bin 500'ünün hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Anahtar teslim programına Hatay Vali Yardımcısı Onur Özaydın ve Ticaret İl Müdürü Halit İlmek ile hak sahibi esnaf katıldı.

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