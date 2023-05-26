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Türkiye
DHA 26.05.2023 14:40

Erzincan'da saf altından yapılmış tarihi kitap ele geçirildi

Erzincan'da, Museviliğe ait motifler ve İbranice yazılar içeren, 24 ayar saf altından yapılmış 165 gram ağırlığında kitap ele geçirildi.

Erzincan'da saf altından yapılmış tarihi kitap ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının önlenmesi kapsamında yürütülen istihbari çalışmalarda, merkez ilçe ve köylerindeki 4 kişinin, ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki kitabı satmaya çalıştıkları bilgisine ulaşıldı.

Erzincan'da saf altından yapılmış tarihi kitap ele geçirildi

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla Musevi dinine ait motifler ve İbranice yazılar içeren, 24 ayar saf altından yapılmış, toplam 165 gram ağırlığında ve 14 yapraktan oluşan kitap ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alandı.

Erzincan'da saf altından yapılmış tarihi kitap ele geçirildi

Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, altın kitabın uzmanlar tarafından detaylı olarak incelendikten sonra müzeye teslim edileceği bildirildi.

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