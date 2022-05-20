Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 15:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hatay'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'da orman yangınlarının önlenebilmesi için ormanlık alanlara girilmesi, ateş yakılması ve piknik yapılması 1 Haziran itibarıyla yasaklandı. Yasak 31 Ekim'e kadar sürecek.
Havaların ısınmasıyla birlikte ormanlık alanlarda çıkabilecek yangınlar için tedbir alınıyor.
Bu kapsamda, Ekim ayı sonuna kadar ormanlık alanlara girişler yasaklanıyor.
Hatay Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Yeşil vatanımızın korunması amacıyla alınan karar doğrultusunda 1 Haziran - 31 Ekim 2022 tarihleri arası ormanlarımıza giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" sözleri yer aldı.
Etiketler: Hatay Orman Orman Yangını
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