Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da ormanlık alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Karagöz Mahallesi'nde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye arazöz, su tankı ve personel sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Hatay Orman Yangını
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