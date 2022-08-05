Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 23:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da orman yangını: Müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Samandağ ilçesinde, İkiz Köprü mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 5 arazöz ve su tankeri yönlendirildi.
Yangına müdahale ediliyor.
Etiketler: Hatay Orman Yangını
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