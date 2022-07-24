Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kırsal alanlara ekilmiş 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kırsal bölgedeki 5 adreste Hint keneviri ekimi yapıldığını tespit etti.
Helikopterle incelenen alanlara 35 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Çalışmada, 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Etiketler: Hatay Uyuşturucu
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