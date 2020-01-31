Hatay'da kargo gemisi karaya oturdu
Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demirli kargo gemisi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.
[Fotoğraf: AA]
Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki "Mustafa Kemal I" adlı kargo gemisi, Özerli Mahallesi açıklarında demirliyken fırtınada sürüklendi.
Gemi, dalgaların da etkisiyle Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturdu.
Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Öğmeiş sahili kargo gemisi FırtınaSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 09:53