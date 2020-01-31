Gram altın ne kadar 2020… Çeyrek altın fiyatları… Altında son fiyatlar
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altındaki son fiyatları derledik.
Gram altın alışı 302 lira 06 kuruştan satışı ise 302 lira 12 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 484 lira 64 kuruşken satış fiyatı 495 lira 61 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 29 Ocak güncel altın fiyatları…
Altının ons fiyatındaki yüzde 0,32’lik düşüşe paralel olarak gram altın da yüzde 0,30 değer kaybetti.
Yeni güne yükselişle başlayan çeyrek altın ise yüzde 0,84 değer kazandı. Çeyrek altın 484 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 2 bin 038 liradan satılıyor.
İşte altındaki son fiyatlar…
Ons
Alış: 1.571,91 dolar
Satış: 1.572,19 dolar
Gram
Alış: 302,06 lira
Satış: 302,12 lira
Çeyrek
Alış: 484,64 lira
Satış: 495,61 lira
Yarım
Alış: 966,26 lira
Satış: 991,22 lira
Cumhuriyet
Alış: 2.008,00 lira
Satış: 2.038,00 lira