Gram altın alışı 302 lira 06 kuruştan satışı ise 302 lira 12 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 484 lira 64 kuruşken satış fiyatı 495 lira 61 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 29 Ocak güncel altın fiyatları…

Altının ons fiyatındaki yüzde 0,32’lik düşüşe paralel olarak gram altın da yüzde 0,30 değer kaybetti.

Yeni güne yükselişle başlayan çeyrek altın ise yüzde 0,84 değer kazandı. Çeyrek altın 484 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 2 bin 038 liradan satılıyor.

İşte altındaki son fiyatlar…

Ons

Alış: 1.571,91 dolar

Satış: 1.572,19 dolar

Gram

Alış: 302,06 lira

Satış: 302,12 lira

Çeyrek

Alış: 484,64 lira

Satış: 495,61 lira

Yarım

Alış: 966,26 lira

Satış: 991,22 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.008,00 lira

Satış: 2.038,00 lira