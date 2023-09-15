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Türkiye
AA 15.09.2023 02:02

Hatay'da doktoru darbeden kişi gözaltına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesinde bir hekimi darbederek yaralayan şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Hatay'da doktoru darbeden kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesinde hekimi darbeden kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Devlet Hastanesinde yaşanan olayda, bir hekim arkadaşımız, aldığı darbeler sonucunda yaralandı. Çok üzgünüz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Zanlı olayın akabinde gözaltına alınmıştır. Yargıya güvenimiz tam. Ama bizler, sağlık çalışanları olarak, hasta/ hasta yakınları ile her ilişkimizde, birbirimizde daima aradığımız insanlığa da hep güvenebilmeli değil miyiz?" ifadelerini kullandı.

 

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