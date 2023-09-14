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Türkiye
DHA 14.09.2023 23:45

Aydın'da makilik alanda yangın

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen maki yangını, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Aydın'da makilik alanda yangın
[Fotograf: AA]

Yangın, saat 21.00 sıralarında Akçakonak Mahallesi Dereyatağı mevkisindeki makilikte çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan zeytin ağaçlarına da zarar veren alevler, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürdürüyor. 

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Aydın Yangın
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