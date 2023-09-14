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Türkiye
AA 14.09.2023 23:43

Edirne'de 322 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 322 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 322 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ile ilçelerde farklı noktalarda çalışma yaptı.

Edirne otoban gişelerinde polis ekiplerince durdurulan ticari taksilerde Suriye uyruklu 12 düzensiz göçmen tespit edildi.

Edirne'de 322 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenleri taşıyan sürücülere 4 bin 500'er lira ceza kesildi.

Ticari taksilerin sürücüleri "insan kaçakçılığı" suçundan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edirne'de 322 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma ekipleri tarafından Edirne ve ilçelerde yapılan denetimlerde ise çeşitli uyruklarda 310 düzensiz göçmen daha tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Edirne Düzensiz Göçmenler
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