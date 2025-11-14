Çok Bulutlu 8.6ºC Ankara
AA 14.11.2025 15:24

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Karagöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.

Ekiplerin havanın aydınlanmasıyla da devam ettirdiği çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Bölgede başlatılan soğutma çalışması devam ediyor.

Öte yandan, Kaymakam Fatih Eroğlu, yangın bölgesine giderek, Arsuz Orman İşletme Şefi Ahmet Yasir Evleksiz'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arsuz'da ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale başlatılmıştı.

Orman Yangını
OKUMA LİSTESİ