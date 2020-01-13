Yangın, Samandağ ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.

Bir apartmanın ikinci katında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelerek alevlere müdahale eden ekipler, yangını güçlükle söndürdü.

Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, binada hasara neden oldu.

Kaynak: İHA