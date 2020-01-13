Türkiye
Hatay'da apartman yangını13 Ocak 2020 Pazartesi 06:42 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 06:44
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından söndürülen yangın binada hasara yol açtı.
[Fotoğraf: İHA]
Yangın, Samandağ ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.
Bir apartmanın ikinci katında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelerek alevlere müdahale eden ekipler, yangını güçlükle söndürdü.
Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, binada hasara neden oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler: hatay Samandağ yangın apartman Atatürk Mahallesi