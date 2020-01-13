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Sultanbeyli’de bankamatikleri ateşe verip kaçtılar13 Ocak 2020 Pazartesi 04:02 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 04:05
Sultanbeyli’de özel bankalara ait üç bankamatik kundaklandı. Polis, bankamatikleri yakan kişi ya da kişilerin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi’ndeki özel bankalara ait üç bankamatik henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateşe verildi.
Çevredekiler tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Etiketler: İstanbul sultanbeyli ATM Bankamatik kundaklama