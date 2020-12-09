Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 23:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 3,5 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
AFAD'ın verilerine göre Hatay'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD sosyal medya hesabından depremle ilgili bilgileri paylaştı.
Deprem, Hatay'ın Arsuz ilçesinde gerçekleşti. 3,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, 9.68 kilometre derinlikte oldu.
Deprem saat 22.22'de meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 9, 2020
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Iskenderun Korfezi, 8.20 km. Arsuz (Hatay)
Tarih-Saat : 09.12.2020, 22:22:15 TSİ
Enlem : 36.6038 N
Boylam : 36.0066 E
Derinlik : 9.68 km
Detay : https://t.co/73lzhpore2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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