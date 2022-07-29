Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 17 kişiye 30 bin 923 lira "kumar" cezası
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 17 kişiye 30 bin 923 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine denetim yaptı.
Ekipler, kumar oynadığı tespit edilen 17 kişiye 30 bin 923 lira ceza kesti.
İş yeri sahibi S.D. hakkında da "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.
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