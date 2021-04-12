34 yaşındaki Sema Doğan, Antalya'da yaşıyor. 3 yıldır akromegali yani "Dev hastalığı" ile mücadele ediyor. Tesadüfen hasta olduğunu öğrenen Doğan, vücudunun gereğinden fazla büyüme hormonu salgıladığı ortaya çıktı.

Nadir görülen hastalığı ile hayata bakışı değişen genç kadın, zamanının büyük kısmını doğada geçiriyor. Hayatını dolu dolu yaşamak için gayret gösteriyor.

Doktorunun "bu hastalık erken öldürür" demesiyle hayata daha sıkı tutundu

Doktorunun, "Bu hastalık erken öldürür” dediğini söyleyen Doğan, “Ayağa kalktım dedim ki zaten herkesin bir kaderi var, ölüm saati var niçin üzülüyorsun. Bunu değiştiremeyeceğimi de biliyordum. Bunun birlikte nasıl yaşayabilirim diye ayağa kalktım" diyor.

Tedavisi için gerekli hormonu salgılayan iyi huylu hipofiz tümörlerine de rastlanmadı. Bu nedenle şu an için tedavisi yapılamayan Sema Doğan, ender vaka olarak tıp literatürüne girdi.

“Hayatı seviyorum”

Sema Doğan zamanının büyük bir kısmını doğada geçiriyor, dağcılıkla ilgileniyor ve fırsat buldukça şehirden kaçıyor, kamp yapıyor.

Yaşama olan bağlılığını, "Ne kadar yaşayacağımı bilmiyorum ama ben yaşamayı çok seviyorum, hayatı seviyorum" diye anlatıyor.

Sema Doğan'ın en büyük hayali gidebildiği kadar farklı ülkeye giderek yeni yerler keşfedebilmek.

