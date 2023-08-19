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Türkiye
AA 19.08.2023 16:46

Hastalarından 'bıçak parası' isteyen doktor tutuklandı

İstanbul'daki bir kamu hastanesinde hasta yakınlarından "bıçak parası" talep ettiği iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı.

Hastalarından 'bıçak parası' isteyen doktor tutuklandı
[Fotograf: AA]

Hastane yönetimi ve çok sayıda hasta yakınının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktor B.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen B.E. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Doktora 'bıçak parası' operasyonunun ayrıntıları belli oldu
Doktora 'bıçak parası' operasyonunun ayrıntıları belli oldu

Savcılıkta ifadesinin alınmasının nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan B.E. tutuklandı.

Olayın geçmişi

İstanbul'daki bir kamu hastanesinde bir doktorun hasta yakınlarından yüksek miktarlarda ''bıçak parası'' talep ettiği, para vermeyen hastaların ameliyatlarına girmeyip asistanlarını soktuğu iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada B.E. gözaltına alınmıştı.

Doktorun odasında yapılan aramada ''rüşvet'' suçuna ilişkin olduğu değerlendirilen 275 bin lira ele geçirilmişti.

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