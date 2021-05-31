Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 22:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
İlçeden kent merkezindeki hastaneye hasta nakleden Mehmet Ozan idaresindeki ambulans devrildi.
Kazada sürücü ile ambulanstaki sağlık çalışanı Muradiye Yüksel ve 2 hasta yaralandı.
Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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