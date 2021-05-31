İstanbul’da metrobüs üzerinde 5 durak boyunca yolculuk yapan kişi gözaltına alındı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan kişiye 998 lira idari para cezası uygulandı.

Yaptığı hareketin bir hata olduğunu kabul eden şüpheli ise tehlikeli yolculuğu 'Takipçilerim istedi ben de yaptım' sözleri ile savundu.