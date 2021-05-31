Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Metrobüs üzerinde seyahat eden kişiye para cezası
Metrobüsün üzerinde çıkarak 5 durak boyunca aracın üstünde yatarak yolculuk yapan kişiye toplam 998 lira para cezası kesildi.
İstanbul’da metrobüs üzerinde 5 durak boyunca yolculuk yapan kişi gözaltına alındı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan kişiye 998 lira idari para cezası uygulandı.
Yaptığı hareketin bir hata olduğunu kabul eden şüpheli ise tehlikeli yolculuğu 'Takipçilerim istedi ben de yaptım' sözleri ile savundu.
Etiketler: Trafik
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