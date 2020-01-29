Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 4 katlı İlçe Emniyet Müdürlüğü binası hasar gördü.

Çökme tehlikesi nedeniyle iş makineleri tarafından binanın yıkımına başlandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, geçici olarak kurulan konteynerde hizmet veriyor.

24 Ocak saat 20.55'te yaşanan ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından bütün kurum ve kuruluşlarla tam teyakkuz halinde olaya müdahale edildi.

AFAD ve Türk Kızılay, ilk dakikadan itibaren gelişmeleri ekipleri aracılığıyla yakından takip etmeye başladı. AFAD, tüm birimlerini teyakkuza geçirdi.