Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere özel hareket polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen evlerde Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alan ekipler, adreslerde arama yaptı.
Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünden sonra, şüpheliler emniyete götürüldü.
Etiketler: deaş operasyonu AdanaSon Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 07:52