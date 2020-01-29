Ankara'nın Sincan ilçesinin Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, 4 kişilik ailenin yaşadığı evde sobadan gaz sızıntısı oldu. Dumandan etkilenen anne, oğlunun hareketsiz yattığını fark etti.

20 yaşındaki oğlunun kendisine tepki vermemesi üzerine hemen 112 Acil Yardım Servisini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne, baba ve diğer çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.