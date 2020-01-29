Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde seyreden Mesut M. idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Daha sonra savrulan otomobil, karşı yönden gelen Yunus Emre Ç. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Kazada Mesut M. ağır, Yunus Emre Ç. ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından polis olduğu öğrenilen Mesut M.'yi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Yunus Emre Ç.'yi ise Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bu arada, Mesut M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.