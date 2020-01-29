Yaklaşık 30 bin bekçinin çalışma koşullarını yeniden düzenleyen teklifin Meclis mesaisi başladı.

Yeni düzenleme ile bekçiler, polis ve jandarmayla beraber çalışacak. Suçluları kolluk kuvvetlerine bildirecek.

Bekçilere "durdurma ve kimlik sorma" yetkisi de tanınacak.

Bekçiler, şiddet mağduru veya istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek için sınavda başarılı olma şartı aranacak.