İstanbul'dan Tokat'a cenaze için giden vatandaşları taşıyan otobüsün motor kısmı yanmaya başladı.

Otobüsün arkasından gelen bir taksici, dumanları fark ederek otobüsün önüne geçip aracı durdurdu.

[Fotoğraf: DHA]

Otobüs sürücüsü ve yolcular araçtan inmeye çalıştı ancak otobüsün kapıları kilitlendi. Otobüsteki bir yolcunun kapıların camlarını kırmasıyla 32 kişi araçtan inmeyi başardı.

[Fotoğraf: DHA]

Otobüsün bagajında tabut içerisindeki cenaze de yolcular tarafından araçtan çıkarıldı.

[Fotoğraf: DHA]