Cenazeye giden otobüs yandı, yolcular camları kırarak araçtan indi
Haber Giriş: Kaynak: DHA, TRT Haber
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli girişinde bir otobüs yandı. Kullanılamaz hale gelen otobüsteki yolcular ise camları kırarak araçtan inmeyi başardı.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'dan Tokat'a cenaze için giden vatandaşları taşıyan otobüsün motor kısmı yanmaya başladı.
Otobüsün arkasından gelen bir taksici, dumanları fark ederek otobüsün önüne geçip aracı durdurdu.
[Fotoğraf: DHA]
Otobüs sürücüsü ve yolcular araçtan inmeye çalıştı ancak otobüsün kapıları kilitlendi. Otobüsteki bir yolcunun kapıların camlarını kırmasıyla 32 kişi araçtan inmeyi başardı.
[Fotoğraf: DHA]
Otobüsün bagajında tabut içerisindeki cenaze de yolcular tarafından araçtan çıkarıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: yanan otobüs Anadolu Otoyolu Bolu Dağı TüneliSon Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 09:21