Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 15:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hamsi bolluğu fiyatlara da yansıdı: Kilosu 7,5 lira
[Fotoğraf: AA]
Havaların soğumasıyla balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor. Sinop'ta hamsinin kilosu 7,5 liraya kadar düştü.
Karadeniz'de av sezonunun gelmesiyle, balıkçı tezgahları hamsiyle dolmaya başladı.
Karadeniz'in batı kıyılarında sürü halinde görülen hamsiler, yönünü Karadeniz'in doğusuna çevirmeye başladı.
Hamsi ilk çıktığında kilogramı 30 TL’den alıcı bulurken şimdi ise 7,5 TL’ye kadar düştü.
Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanırken fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.
Etiketler: Sinop Balıkçılık
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