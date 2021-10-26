Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 15:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kepçeyle yolu kapatıp drift yaptılar
Ordu'da drift atan sürücü ile yolu kapatan kepçe sürücülerine 14 bin 754 lira ceza uygulandı.
Ünye ilçesinin Sahilköy Mahallesi'nde 24 Ekim'de yaşanan olayda, düğün konvoyuna katılan 4 iş makinesi kara yolunu kapattı. Bu sırada, M.T. adlı sürücü drift attı.
Yapılan çalışma sonucu tespit edilen 4 kepçe sürücüsüne 1339 TL'den toplam 5 bin 356 TL trafik idari para cezası uygulandı.
M.T'ye ise drift atmaktan ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan toplam 9 bin 398 TL'lik para cezası uygulandı. Sürücülere, trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan toplam 14 bin 754 TL idari para cezası kesildi.
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