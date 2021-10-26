Ünye ilçesinin Sahilköy Mahallesi'nde 24 Ekim'de yaşanan olayda, düğün konvoyuna katılan 4 iş makinesi kara yolunu kapattı. Bu sırada, M.T. adlı sürücü drift attı.

Yapılan çalışma sonucu tespit edilen 4 kepçe sürücüsüne 1339 TL'den toplam 5 bin 356 TL trafik idari para cezası uygulandı.

M.T'ye ise drift atmaktan ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan toplam 9 bin 398 TL'lik para cezası uygulandı. Sürücülere, trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan toplam 14 bin 754 TL idari para cezası kesildi.