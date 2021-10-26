Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
15 Temmuz gazisi koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
15 Temmuz gazisi Mehmet Şükrü Kıntaş koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Kıntaş, memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'na hareket eden tankları, egzoz deliklerini giysileriyle tıkayarak durduran Mehmet Şükrü Kıntaş, yaşadığı İstanbul'da COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti.
Memleketi Şanlıurfa'ya götürülen Kıntaş'ın cenazesi, merkez Eyyübiye ilçesindeki Yusuf Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi.
[Fotoğraf: AA]
Cenaze namazına Kıntaş'ın yakınlarının yanı sıra Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kıntaş, 5 çocuk babasıydı.
Etiketler: 15 Temmuz Koronavirüs Şanlıurfa İstanbul
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