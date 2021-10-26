Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 6 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Kızıldağ Mahallesi Çorak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, 3 uçak, 9 helikopter ve 15 arazöz ile müdahale edildi. Yaklaşık 7 saatlik çalışma sonunda yangın kontrol altına alındı.
Yangında, 6 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Etiketler: Antalya Orman Yangını Yangın
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