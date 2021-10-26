Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da 100 bin lira ödüllü balık tutma yarışması
Antalya'da düzenlenecek "2021 Alanya Fıshıng Tournament" balık tutma yarışmasında dereceye girenlere toplam 100 bin lira ödül verilecek.
Alanya Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneğince bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya, 105 tekneyle 500 kişi katılacak.
Alanya Marina'da yapılacak 100 bin lira ödüllü yarışma, festival havasında gerçekleştirilecek.
Gelirin tamamı LÖSEV'e bağışlanacak
Yarışmada katılımcılar "en büyük balık", "yakala bırak", "en çok balık" ve "Cumhuriyet özel ödülü" kategorilerinde mücadele edecek.
2 gün boyunca yakalanan balıklardan elde edilecek gelirin tamamı LÖSEV'e bağışlanacak.
Yarışlar 30 Ekim saat 13.00'de başlayacak ve sonraki gün de devam edecek.
Etiketler: Antalya Balıkçılık
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