Alanya Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneğince bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya, 105 tekneyle 500 kişi katılacak.

Alanya Marina'da yapılacak 100 bin lira ödüllü yarışma, festival havasında gerçekleştirilecek.

Gelirin tamamı LÖSEV'e bağışlanacak

Yarışmada katılımcılar "en büyük balık", "yakala bırak", "en çok balık" ve "Cumhuriyet özel ödülü" kategorilerinde mücadele edecek.

2 gün boyunca yakalanan balıklardan elde edilecek gelirin tamamı LÖSEV'e bağışlanacak.

Yarışlar 30 Ekim saat 13.00'de başlayacak ve sonraki gün de devam edecek.