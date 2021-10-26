Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
13 ilde FETÖ operasyonu: Açığa alınmış 23 polis yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aydın merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, daha önce yapılan soruşturmalarda açığa alınmış 23 polis memuru gözaltına alındı.
FETÖ'ye yönelik Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Aydın'ın yanı sıra İstanbul, Manisa, Balıkesir, Ankara, Batman, Bursa, Denizli, Gaziantep, Konya, Malatya, Muğla ve Ordu'da düzenlenen operasyonda, daha önce yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alınmış 23 polis yakalandı.
Şüpheliler, ifade işlemleri için Aydın'a götürüldü.
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