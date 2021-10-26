Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da yangında mahsur kalanların yardımına itfaiye koştu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kartal'da 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 4'ü çocuk 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hürriyet Mahallesi Gökşen Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında, elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Dumandan etkilenen 6 kişinin yardımına itfaiye koştu
İtfaiye ekipleri, binanın üst katlarında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 4'ü çocuk 6 kişiyi sepetli aracıyla kurtardı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale etti.
[Fotoğraf: DHA]
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