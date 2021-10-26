Tosya ilçesine küspe taşıyan Yüksel Türkmen idaresindeki kamyon, kontrolden çıktı. Freni boşalan kamyonun önündeki araçlara çarpmasını önlemek isteyen sürücü, ani manevralar yaparak kamyonu yan yatırdı. Kazada kamyonda sıkışan sürücü, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Türkmen, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

"Önümdeki araçlara çarpmamak için kamyonu yan yatırdım"

Hastanede tedavisi süren Yüksel Türkmen, yaklaşık 6 kilometre boyunca aracı durdurmaya çalıştığını anlatarak, şunları söyledi:

"Kastamonu’dan küspe yükleyip Tosya ilçesine yola çıkmıştım. Tosya ilçesine yaklaşık 10-15 kilometre kalmıştı. Rampa aşağı inerken birden aracın freni boşaldı. Araç kontrolden çıktı. Kimseye vurmadan yaklaşık 5-6 kilometre boyunca fren olmadan geldim. Daha sonra ilçeye yaklaştığım anda daha büyük bir faciaya neden olmamak için kamyonu yana yatırmak zorunda kaldım."