Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı. İkametlerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 35,55 gram metamfetamin, 12,80 gram kannobinoid maddesi ele geçirildi.
Şüphelilerden 13'ü "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan haklarında işlem yapılarak salıverildi, 3'ünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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