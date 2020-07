Türk Ebeler Derneği Başkanı Doç. Dr. Nazan Karahan, kırmızı etin önemli bir protein kaynağı olduğunu anımsatarak, gebelikte tüketilmesinin bebeğin gelişimine fayda sağladığını söyledi.

Kadınların hamilelik döneminde mutlaka et tüketmesini tavsiye eden Karahan, tüketilen etin, aşırıya kaçmaması gerektiğinin altını çizdi.

"Gebeler az pişmiş etten uzak dursunlar"

Karahan, hamilelikte çiğ et tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gebeler az pişmiş etten uzak dursunlar, eti az pişirip yememek gerekiyor. Eti aşırı pişirip yemek de sakıncalı. Aşırı et tüketimini gebeler için de sakıncalıdır. Önümüzde Kurban Bayramı var ve etler kesilecek. Tabii kesilen etlerden gebeler de yiyecek. Gebeler Kurban Bayramı'nda et tüketimine dikkat etsinler. Kurban Bayramı'nda gebelerin etleri 24 saat beklettikten sonra yemelerin tavsiye ediyoruz. Dinlenmemiş et mide sorunlarına neden olabilir. Yine anne adayları tuzlu et tüketiminden de kaçsınlar. Hamileler bayramda 90-100 gramı geçmeyecek şekilde et tüketsinler. Fazla et tüketmek hamilelerde hazımsızlık sorunu da yapabilir. Ama bu durum hamilelik sürecine zarar vermez."

Etin yanında C vitamininin tüketilmesinin gerektiğini dile getiren Karahan, "Gebeler, etin yanında bol yeşil yapraklı bir salata tüketsinler. C vitamini etin sindirimini kolaylaştırır. Ayrıca evde yapılmış limonatalar da tüketebilirler" dedi.

"Bayramda hamileler sütlü tatlı tüketsin"

Karahan, hamilelerin bayramda tatlı tüketimini dikkat etmeleri gerektiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayramda gebeler hamurlu tatlıları mümkün olduğunca az tüketsinler. Eğer tatlı yiyeceklerse de sınırlı sayıda tüketsinler. Bayramda hamileler sütlü tatlı tüketsinler. Çünkü kurban eti yiyecekler ve üstüne ağır tatlı onları yaz tüketiminde sıkıntıya sokabilir. Ayrıca yaz aylarındayız. Her dönem hatırlattığımız gibi bu dönem de hatırlatmakta fayda var. Hamileler bol sıvı tüketimini dikkat etsinler."