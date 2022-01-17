Yarımkaya Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Esra Alpdağtaş'ın doğum sancılarının başlaması üzerine ailesi sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Mahalle yolunun kapalı olması nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi.

İş makineleriyle açılan yolda ilerleyen sağlık ekipleri, güçlükle ulaştıkları Alpdağtaş'ı 3 saat süren çalışmanın ardından ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırdı.

Durumu iyi olan Alpdağtaş'ın yakınları, belediye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.