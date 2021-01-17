Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hamile kadın 6 saatlik mücadeleyle hastaneye yetiştirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Van'da, yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 6 saat süren çalışmasıyla hastaneye götürüldü.
Van Muradiye'ye 35 kilometre mesafedeki Gültepe Mahallesi'nde doğum sancıları başlayan 28 yaşındaki Neslişah Fırtına'nın yakınları, yolun kardan kapanması nedeniyle hastaneye götüremeyince yardım talebinde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, 6 saat süren çalışmayla yolu açarak sağlık ekiplerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.
Evde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan Fırtına'nın, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kar Yağışı
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